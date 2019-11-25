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Умер советский диссидент Михаил Хейфец

Ему было 85 лет.

Умер советский диссидент Михаил Хейфец
Михаил Хейфец

В Израиле в возрасте 85 лет умер советский диссидент, писатель, редактор, литературовед Михаил Хейфец.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В 1974 году Михаил Хейфец был арестован и осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду – на 4 года лишения свободы и 2 года ссылки. Поводом для наказания стало написание предисловия к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского, а также изготовление в 1969 году двух экземпляров эссе Андрея Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?"

В годы заключения Михаил Хейфец написал, переправил на волю и выпустил в Париже три книги публицистики, документальной прозы и интервью ("Место и время", "Русское поле", "Путешествие из Дубровлага в Ермак").

После освобождения из ссылки в 1980 году выехал в Израиль.

Напомним, в конце октября в Великобритании умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

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