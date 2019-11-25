Мультфильм "Холодное сердце 2" побил кассовый мировой рекорд

Также он установил рекорд в Северной Америке.

Мультфильм "Холодное сердце 2" за выходные 23-24 ноября собрал 127 млн долларов в Северной Америке и побил рекорд дебютного показа анимации, выпущенной не в летний сезон.

Также он побил мировой рекорд, поскольку за пределами США и Канады мультфильм производства Walt Disney Co. за два выходных собрал 350,2 миллионов долларов, что стало наивысшим дебютным показателем в истории анимационных фильмов в мире, пишет Market Watch.

Для премьеры Disney выбрал неделю накануне Дня благодарения, что может обеспечить ленте успех и на второй неделе проката, когда школьники будут на каникулах.

На втором месте по кассовости в пределах Северной Америки оказался основанный на реальных событиях фильм "Ford против Ferrari", на третьем - "Прекрасный день по соседству".

Премьера первой части "Холодного сердца" прошла шесть лет назад, в День благодарения, и собрала 93 млн долларов за пять дней и еще 67 млн за трехдневные выходные. Лента была в топе кинопроката целых десять недель и в итоге собрала 1,27 млрд долларов.

Напомним, в июле 2019 фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" собрал $40,4 млн в североамериканском прокате за одни выходные, установив рекорд по сборам в первый уик-энд среди всех фильмов режиссера.