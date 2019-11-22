"Издательство Старого Льва" продало права на публикации своих книг в РФ, назвав это культурной борьбой

Львовское «Издательство Старого Льва» продало права на публикацию книг «Я так слышу» и «Я так вижу» российскому издательству «Манн, Иванов и Фарбер». Об этом 20 ноября на фейсбуке сообщил издатель и художник Илья Стронговский.

Книги «Я так слышу» и «Я так вижу» - книги-картинки от мастерской «Аграфка» про слух и зрение.

Фото: "Издательство Старого Льва"

«Поскольку "МИФ" импортирует книги и в Украине,"Аграфка" на русском языке теперь продается не только в России, но и в Украине. Но деньги за нее на русском идут в Россию», - подчеркнул Стронговский.

Из-за этого в соцсетях начались споры: много пользователей выступили против такой торговли с Россией.

В связи с этим «Издательство Старого Льва» опубликовало свою позицию на этот счет. В издательстве расценили торговлю с РФ как популяризацию украинской культуры на «вражеской территории».

«Нам важно показать, что украинский культурный продукт, а именно книжный - самодостаточный и конкурентоспособный на всех рынках. Популяризировать украинскую книгу - это хорошо. Популяризировать украинскую культуру - хорошо. И на вражеской территории также. Такая культурная борьба и пропаганда. Мы не выдаем русские книги и не популяризируем их, не посещаем территорию России. Зато хотим, чтобы украинскую книгу знали и признавали везде, как и наше государство», - сказано в заявлении издательства.

По их информации, права на издание мастерской «Аграфка» приобрели 22 страны, среди которых Япония, Франция, Испания, ОАЭ.

«Этот шаг мы воспринимаем как возможность продемонстрировать насколько силён украинский культурный продукт. В российском информационном кругу насажены стереотипы об Украине второсортной, неуклюжей, ни на что не способной. А здесь издание украинской книги, которая победила на многих конкурсах в мире, выдана многими языками, как свидетельство того, что украинская книга крутая», - заявили в издательстве, добавив, что решение продавать права на издание книг российском издательству было непростым.

В издательстве также подчеркнули, что согласно договору с российским «МИФ» реализация книг «Аграфки» на русском языке в Украине запрещена.

«Для нас это важный пункт, который мы прописали в контракте. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы выяснить ситуацию нарушение этих договоренностей и не допустить факта продажи наших изданий в русском переводе в Украине. Ведь для нас принципиальным является распространение книг на территории Украины на украинском языке», - отметило «Издательство Старого Льва».

Напомним, в сентябре сообщалось, что за 2019 год в Украине более чем вдвое выросли тиражи украиноязычных книг и брошюр.

В этом году было издано 21 млн 543 тыс. 700 экземпляров книг и брошюр на украинском языке. В прошлом году за этот же период их вышло 10 млн 300 тыс. 500 экземпляров. Это значит, что тиражи украиноязычных книг и брошюр выросли на 109,2%.