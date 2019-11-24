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Детское "Евровидение-2019" выиграла представительница Польши

14-летняя киевлянка София Иванько заняла 15 место.

Детское "Евровидение-2019" выиграла представительница Польши
Вики Габор, Польша
Фото: junioreurovision.tv

В польском городе Гливице состоялся финал песенного конкурса детское "Евровидение-2019". 

Представительница Украины 14-летняя киевлянка София Иванько с песней The Spirit Of Musiс" заняла 15 место.

По результатам зрительского голосования и оценкам представителей жюри победила представительница хозяйки конкурса полька Вики Габор с песней"Superher". Она набрала 278 баллов. Таким образом, следующий детский песенный конкурс "Евровидение" снова пройдет в Польше.

Серебряным призером с результатом 227 баллов завоевал представитель Казахстана Ержан Максим из Казахстана.

Третье место получила Мелани Гарсия (Испания) с результатом 212 баллов.

У украинки Софии Иванько, которая выступала под 13 номером, - 59 баллов.

Напомним, на прошлогоднем конкурсе, который проходил в Минске, представительница Украины 11-летняя Дарина Красновецкая заняла четвертое место. Победительницей в 2018 году стала представительница Польши Роксана Вегель.

Детский песенный конкурс "Евровидение" - ежегодный международный конкурс для детей до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.

Украина участвует в соревновании с 2006 года. В 2009 и в 2013 годах "Детское Евровидение" проходило в Киеве. В 2012 году на конкурсе победила 10-летняя украинка Настя Петрик.

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