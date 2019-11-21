Россия передала Польше материалы "чеченского дела" Мазура

Россия переслала Польше материалы "чеченской дела", по которому поляки задержали гражданина Украины Игоря Мазура.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Мазура, 22 ноября украинский консул должен ознакомиться с материалами дела.

"Должен консул завтра встретиться с прокурором окружным, ему дадут, я думаю, посмотреть эти документы. Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток. Еще свидетельства нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", - сообщил активист.

Напомним, Игорь Мазур (позывной "Тополя") - один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял ячейку "Правого сектора" Киевской области, участник акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Евромайдана. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.

Его задержали по запросу России на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября на границе с Польшей, куда активист ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

РФ обвиняла украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.

Сам Мазур заявил, что во время войны он находился в Чечне в качестве журналиста и не принимал участия в боевых действиях.