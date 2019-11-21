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Россия передала Польше материалы "чеченского дела" Мазура

22 ноября украинский консул должен ознакомиться с материалами дела.

Россия передала Польше материалы "чеченского дела" Мазура
Игорь Мазур "Тополя"
Фото: hromadske.ua

Россия переслала Польше материалы "чеченской дела", по которому поляки задержали гражданина Украины Игоря Мазура.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Мазура, 22 ноября украинский консул должен ознакомиться с материалами дела.

"Должен консул завтра встретиться с прокурором окружным, ему дадут, я думаю, посмотреть эти документы. Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток. Еще свидетельства нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", - сообщил активист.

Напомним, Игорь Мазур (позывной "Тополя") - один из лидеров УНА-УНСО, некоторое время возглавлял ячейку "Правого сектора" Киевской области, участник акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Евромайдана. Служил на Донбассе в составе ВСУ в 2014-2015 годах.

Его задержали по запросу России на пункте пропуска Ягодын-Дорогуск на украино-польской границе 9 ноября на границе с Польшей, куда активист ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

РФ обвиняла украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.

Сам Мазур заявил, что во время войны он находился в Чечне в качестве журналиста и не принимал участия в боевых действиях.

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