Гончарук вручил украинский орден "За заслуги" троим британским политикам

Они совершили вклад в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Три парламентария Великой Британии были награждены украинским орденом "За заслуги" III степени по указу президента Владимира Зеленского.

Это - Джон Виттингдейл, Полин Летем и Мик Антонив. Награждение 21 ноября в Лондоне провел премьер-министр Украины Алексей Гончарук, о чем он рассказал на своей странице в Facebook.

"Эти награды являются символом глубокой благодарности украинцев за принципиальную позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, которую парламентарии подтвердили своими действиями", - сообщил он.

Гончарук пояснил, что Джон Виттингдейл является главой Многопартийной парламентской группы дружбы с Украиной, а благодаря его усилиям украинский вопрос был включен в повестку дня парламента. Также он несколько раз бывал в зоне боевых действий на Донбассе.

Полин Летем уже несколько десятилетий требует признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом и включить его изучение в школьную программу.

Мик Антонив был инициатором и автором резолюции Комитета ЕС по вопросам регионов, в которой осуждалась оккупация Крыма.

Напомним, 8 ноября Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен вручила пастору лютеранской церкви св. Екатерины в Киеве Ральфу-Герхарду Хаске, который поддерживал Революцию Достоинства, Крест за заслуги. Это высшая награда ФРГ, которая может выдаться гражданскому лицу.