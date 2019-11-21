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Украину не устроит контракт с "Газпромом" на год, - Гончарук

Украина заинтересована только в долгосрочном контракте

Украину не устроит контракт с "Газпромом" на год, - Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Украину устроит заключение только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает агентство "Униан". 

Гончарук заявил об этом, комментируя предложение "Газпрома" о продлении транзитного контракта с Украиной на год. 

«Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой - энергетическую безопасность Украины и Европы», - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано получить транзит газа с 2020 года на взаимовыгодных условиях. «Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру (обходные газопроводы) и потом политически давили на европейские страны и Украину. Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами на европейских правилах», - подчеркнул премьер.

"Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", – добавил он. 

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Кроме того, в 2020 году РФ рассчитывает завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину. 

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