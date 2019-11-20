Фонд соцстрахования приостановил выплату больничных и декретных

В Минсоцполитики опровергают информацию об отсутствии средств на выплаты.

20 ноября Фонд социального страхования Украины приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что финансирование временно не производится, потому что исчерпан лимит предусмотренных бюджетом средств.

"По направлением материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - сказал директор исполнительной дирекции фонда Евгений Баженков.

Всего на 2019 год планировалось потратить 23,3 млрд гривен. В частности, на выплату материального обеспечения предусматривалось 12 млрд. На данный момент общая сумма расходов составляет 13,5 млрд, что превышает смету.

Баженков подчеркнул, что выплаты фактически остановлены из-за бюрократических причин. По его словам, фонд ведет переговоры с Министерством социальной политики, чтобы внести изменения в бюджет и возобновить выплаты.

В фонде напомнили, что по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение.

Осуществление страховых выплат, а также финансирование медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения застрахованных лиц осуществляется фондом в штатном режиме.

В Министерстве социальной политики опровергли информацию о приостановке выплат больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам. В пресс-службе правительства сообщили, что на сегодняшний день остатки на счете Фонда социального страхования составляют 429,4 млн гривен.

"Минсоцполитики сообщает, что это не соответствует действительности. На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429.4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат. Более того, поступления в Фонд социального страхования Украины формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, руководитель фонда Евгений Баженков, который на прошлой неделе Печерским судом Киева был восстановлен в должности и был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста судебного решения в тот же день, приостановил выплаты.

Отмечается, что министерство социальной политики считает эту ситуацию неприемлемой.

18 ноября Минсоцполитики обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора относительно записи Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда.

"Минсоцполитики приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и гарантирует возобновление выплат", - подчеркивают в Кабмине.