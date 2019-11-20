Украинская фармацевтика в ближайшие годы будет привлекательной для инвесторов, – Fitch

Украинский рынок фармацевтической продукции в ближайшие годы вырастет и останется привлекательным для инвесторов. Об этом пишет издание mind.ua со ссылкой на аналитические отчеты компании Fitch Solutions, передает УНИАН.

"Темпы роста фармрынка в Украине существенно опережают среднеевропейские. По прогнозам Fitch Solutions, продажи фармацевтической продукции в 2019 году в целом по Европе вырастут на 1,8%, до $367,3 млрд. Аналогичный показатель для Украины – рост на 9,5%, до $3,4 млрд. Как ожидают аналитики, такой отрыв в ближайшие годы сохранится: к 2023 году фармацевтические продажи в Европе вырастут на 21,6%, до $438,6 млрд, тогда как в Украине – на 36,4%, до $4,26 млрд", - пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что Fitch Solutions относит Украину к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом. Одним из ключевых факторов роста украинской фармы аналитики видят расширение доступа населения к медицине за счет медицинской реформы, в частности программ государственной компенсации стоимости лекарств наподобие уже действующей программы «Доступні ліки».

"Украинский фармацевтический рынок – высококонкурентный, рыночные доли распределены среди группы мультинациональных и местных компаний. Рынок относительно сегментирован, с низкими барьерами для входа", – приводится в статье цитата из отчета Fitch. Исследователи прогнозируют, что медицинская реформа окажет наибольшее влияние на сегмент генерических препаратов. Это авторизированные копии лекарств, срок действия патентов на которые закончился.

По прогнозам Fitch Solutions, украинский рынок генериков к 2028 году вырастет с нынешних $1,1 млрд до $1,8 млрд. "Для украинских фармацевтических компаний отчет Fitch Solutions – это хорошие новости. Отечественная фарма ориентирована именно на тот сегмент, где ожидается наибольший рост, – это доступные генерические препараты. Бизнес уже готовится к рывку, в частности, привлекает средства международных и внутренних инвесторов", - пишет mind.ua. В качестве примера журналисты приводят фармацевтическую компанию "Дарница", которая в нынешнем году приступила к поиску стратегических партнеров за рубежом и в Украине.

Как сообщалось, среднегодовой темп роста аптечного рынка лекарств в Украине за последние три года составил 11%. Расширилась и география экспорта украинских препаратов: если в 2017 году они поставлялись в 50 стран мира, то в 2018-м – уже в 61 страну.