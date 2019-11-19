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Послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли

Снятие моратории раскроет потенциал сельского хозяйства и ускорит развитие экономики.

Послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли
Фото: Макс Левин

Послы стран "Большой семерки" поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли.

Об этом говорится в заявлении послов в твиттере.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года. Ограничения по концентрации земли пока что установлены на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства. Их планируют пересмотреть.

В законопроекте также прописано разрешение на покупку земли иностранцами с 2024 года, но это положение тоже обещают убрать перед вторым чтением.

В Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер, так как продажа земли все равно была де-факто запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

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