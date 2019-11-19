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​Укрэксимбанк поменяет главу правления

Нового руководителя банка выберут уже в начале декабря.

​Укрэксимбанк поменяет главу правления
Фото: forbes.net.ua

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка решил провести конкурс на нового главу правления после задержания нынешнего руководителя Александра Гриценко.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить начальный пакет документов компании по подбору персонала Odgers Berndtson (ООО "Телент Эдвайзорс") до 18:00 2 декабря 2019 года.

Отбор пройдет за несколько дней, финальный этап - собеседования - запланированы уже на 6 декабря.

Напомним, что нынешнего главу Укрэксимбанка Александра Гриценко 16 ноября задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Он проходит подозреваемым в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем).

Дело касается вывода из-под ареста имущества медиа-холдинга, которое связано с окружением бывшего президента Виктора Януковича.

18 ноября Гриценко отпустили под залог 3 млн гривен.

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