Названа среднемесячная сумма расходов на еду в Украине

Больше всего тратится на мясо.

Каждый месяц украинские семьи тратят на питание в среднем около 4000 гривен. Самая большая статья расходов - покупка мяса, сообщили в эфире "Сніданок з 1+1" со ссылкой на ежеквартальное исследование Государственной службы статистики о денежных расходах домохозяйств, которое было обнародовано 14 ноября.

Так, на мясные изделия украинцы тратят почти четверть от указанной суммы, еще 15% - на хлеб. Молоко, сыр и яйца занимают 12%. Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля. На сало семья тратит всего около 2% от выделенных на еду средств.

Напомним, в мае 2019 аналитики оправдали высокие цены на некоторые продукты низким урожаем из-за погодных условий, таких как засуха и аномальная жара летом.