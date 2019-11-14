Экономика Украины в третьем квартале выросла на 4,2%

Фото: ukrstat.gov.ua

Внутренний валовый продукт Украины в третьем квартале 2019 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом 2019 года ВВП увеличился на 0,7% с учетом сезонного фактора.

Рост ВВП во втором квартале составлял 4,6%, в первом - 2,5%.

Напомним, в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 - 2,4%.