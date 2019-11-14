Минэкономики перечислило аграриям 2,84 млрд гривен господдержки

В общем поддержкой воспользовались 426 сельхозпроизводителей, привлекших льготных кредитов на сумму 4,6 млрд гривен.

Министерство развития экономики направило аграриям 2,84 млрд гривен господдержки с начала 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

За июль-сентябрь 2019 года по программе поддержки развития фермерских хозяйств было начислено 126,1 млн гривен.

В частности, 749 фермерам перечислили 49,6 млн гривен частичной компенсации стоимости техники и оборудования, 297 - 28 млн гривен на удешевление кредитов, 17 - 290,8 тыс. гривен частичной компенсации расходов, связанных с предоставленными совещательными услугами, 210 - 11,8 млн гривен бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий новым фермерским хозяйствам, 1 226 - 36,4 млн гривен бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий для фермерских хозяйств (кроме новообразованных).

Всего за весь период фермерам уже уплачено 230,4 млн гривен бюджетных дотаций.

За сентябрь-ноябрь тысяча субъектов хозяйствования получили 382 млн гривен по поддержке животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и аквакультуры.

В общем в 2019 году по соответствующей программе было начислено 1,6 млрд гривен, которой воспользовалось 1,4 тыс. субъектов хозяйствования и 181,9 тыс. физических лиц.

По программе поддержки развития хмелеводства, садоводства, виноградников и ягодоводства 112 субъектам хозяйствования было одобрено распределение средств на сумму 119,8 млн гривен.

В общем поддержкой воспользовались 426 сельхозпроизводителей, привлекших льготных кредитов на сумму 4,6 млрд гривен.

На финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей за январь-сентябрь 2019 года было направлено 640,3 млн гривен на компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенных у отечественных заводов-производителей.

За отчетный период программой воспользовались 5 400 товаропроизводителей, приобретено 10 309 единиц техники и оборудования на общую сумму 3,1 млрд гривен.

Напомним, 12 ноября министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что урожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году. Однако производство картофеля в этом году упало на 2,2 млн тонн - до 20,3 млн тонн, а овощей - на 575 тыс. тонн, до 8,9 млн тонн.