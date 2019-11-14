ГАСИ дала "зеленый свет" для модернизации и строительства новых учебных заведений, - и.о. главы

Модернизация существующей сети учреждений образования, создание комфортных условий обучения для детей остается важной задачей государства и органов местной власти, и Госархстройинспекция настроена максимально способствовать реализации соответствующих проектов. Об этом заявил и.о. председателя ГАСИ Александр Строкач.

«На следующий год правительством поставлена цель - строительство значительного количества новых детских садов и школ, должен решить вопрос с дефицитом учебных мест в населенных пунктах. Есть понимание, что ГАСК должна стать партнером заказчиков строительства в данном вопросе, обеспечить их необходимым консультационным сопровождением, а также оперативно давать старт таким проектам. В то же время сегодня уделяется значительное внимание поддержанию в надлежащем состоянии уже имеющейся сети учебных заведений».

Так, начиная с октября, Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины издан ряд разрешений на осуществление работ в учебных заведениях. В частности, выдано разрешение на проведение капитального ремонта в Ровенском учебно-воспитательном комплексе общеобразовательной школы специализированной спортивной школы № 26, где будут проведены мероприятия по утеплению. Также заказчик строительства получил разрешение на осуществление капитального ремонта внутреннего освещения с применением энергосберегающих технологий в Острожской общеобразовательной школе № 1, находится на площади Декабристов, 6а в г. Острог Ровенской области. Вместе с тем будет проведена реставрация части помещений и на третьем этаже Лубенского общеобразовательной школы № 10 в Полтавской области.

В Кировоградской области после выполнения ремонтно-реставрационных работ принято в эксплуатацию вестибюль и учебный корпус № 2 Кировоградского областного учебно-воспитательного комплекса (гимназия-интернат-школа искусств) в г. Александрия. По ул. Дубравы, 25. На объекте выполнены все предусмотренные проектной документацией работы, заключались в демонтаже строительных конструкций учебного корпуса и перехода между корпусами № 1 и № 2 и строительство на их месте новых зданий. Усовершенствовано топливно-вытяжную вентиляцию помещений фойе и танцевальных классов, заменены оконные блоки. Проектом также предусмотрено и обеспечено требования по доступности объекта лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения.

По созданию условий беспрепятственной жизненной среды, Госархстройинспекцией также выдано разрешение на реставрацию с приспособлением к современным условиям использования части здания главного учебного корпуса Киевского национального университета имени Т.Шевченко, в частности здесь будет обустроена подъемная платформа для лиц с ограниченными возможностями.