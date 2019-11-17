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Минэкономики уволило 47 руководителей госпредприятий и топ-чиновников

Милованов назвал этот процесс перезагрузкой власти.

Минэкономики уволило 47 руководителей госпредприятий и топ-чиновников
Фото: Макс Требухов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, созданное в сентябре 2019 года, уже успело уволить 47 руководителей государственных предприятий и служащих государственных служб категории "А".

Об этом сообщил министр Тимофей Милованов в фейсбуке.

"Перезагрузка власти. На сегодняшний день Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории "А", - написал он.

Решение об увольнении в министерстве сейчас принимаются коллегиально на основании нескольких критериев: финансовые результаты, выполнение ключевых показателей эффективности задач, репутация, командность работы.

Все предприятия продолжают работать в штатном режиме, заявил Милованов.

Напомним, что Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства создано на базе бывшего Министерства экономического развития и торговли, к которому присоединили Министерство аграрной политики и продовольствия.

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