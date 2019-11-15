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Украинцы смогут брать кредит на покупку земли под 3-5% годовых, - Милованов

Это будет возможно в случае принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Украинцы смогут брать кредит на покупку земли под 3-5% годовых, - Милованов
Тимофей Милованов
Фото: latifundist.com

Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что в случае принятия депутатами закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, на покупку земли можно будет брать кредиты под 3-5% годовых. Об этом министр сообщил у себя на фейсбуке.

"Процентная ставка по кредитам на покупку земли будет 3-5%. Больше деталей позже", - написал он.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.

За него проголосовали 240 народных депутатов ("Слуга народа" - 227 и 13 внефракционных). Рынок земли планируют открыть с октября 2020 года.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что обещанный президентом референдум по продаже земли иностранцам проведут после полного принятия законопроекта. Сейчас провести референдум невозможно из-за отсутствия соответствующего законодательства.

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