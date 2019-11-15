"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
"Слуга народа" Скороход обвинила власть в репрессиях
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Уволен еще один главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Арахамия: Скороход исключат из фракции, а ее "стрёмным" мужем займутся органы
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова
"Слуга народа" исключила из своего состава депутатов Скороход и Полякова
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
Дал слово. Как Владимир Зеленский выиграл бой за землю
ГлавнаяПолитика

Арахамия сообщил, что во фракцию "СН" войдут два новых депутата

Переговоры с этими депутатами были еще три месяца назад.

Арахамия сообщил, что во фракцию "СН" войдут два новых депутата
Фото: Анна Стешенко

Во фракцию "Слуга народа" войдут два новых депутата вместо исключенных Анны Скороход и Антона Полякова. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия. Об этом передает "РБК-Украина".

По его словам, вопрос о включении других депутатов обсуждался с начала работы Верховной рады девятого созыва.

"Не было никакого смысла добавлять нам еще депутатов, у меня и так много работы. А сейчас если два уйдут, то два зайдут. Я не буду сейчас говорить фамилии. Конечно, они в парламенте. У нас переговоры были еще три месяца назад", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия сообщал, что "Слуга народа" не планирует исключение новых депутатов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также