Арахамия сообщил, что во фракцию "СН" войдут два новых депутата

Переговоры с этими депутатами были еще три месяца назад.

Во фракцию "Слуга народа" войдут два новых депутата вместо исключенных Анны Скороход и Антона Полякова. Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия. Об этом передает "РБК-Украина".

По его словам, вопрос о включении других депутатов обсуждался с начала работы Верховной рады девятого созыва.

"Не было никакого смысла добавлять нам еще депутатов, у меня и так много работы. А сейчас если два уйдут, то два зайдут. Я не буду сейчас говорить фамилии. Конечно, они в парламенте. У нас переговоры были еще три месяца назад", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия сообщал, что "Слуга народа" не планирует исключение новых депутатов.