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Порошенко не пришел на допрос в ГПУ по делу Иловайска

От бывшего президента ждут показаний как свидетеля тех событий.

Порошенко не пришел на допрос в ГПУ по делу Иловайска
Фото: пресс-служба президента

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не пришел в пятницу на допрос в Генеральную прокуратуру по делу об Иловайской трагедии.

"Он не пришел сегодня. Но его ждут 19 ноября", - рассказал агентству "Украинские новости" источник в ведомстве.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Настоящему времени" рассказал, что Порошенко проходит по делу как свидетель.

"Он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время", - рассказал Рябошапка.

При этом он подчеркнул, что в ГПУ есть другие производства, касающиеся злоупотребления служебным положением, в которых Порошенко может иметь "другой процессуальный статус, не свидетеля".

Напомним, что новый военный прокурор Виктор Чумак в сентябре сообщил, что его ведомство проведет расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году.

Предыдущее расследование показало, что в третьей декаде августа 2014 года российские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы не допустить разгром боевиков "ДНР" и "ЛНР". В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

В результате вражеские силы достигли подавляющего преимущества: личный состав - 18 к 1; танки - 11 к 1, бронетехника - 16 к 1; артиллерия - 15 к 1, "Грады" - 24 к 1. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", батальон Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б".

Руководство сил АТО во главе с Виктором Муженко организовало переговоры с российскими военными во главе с генералом Николаем Богдановским о безопасном выводе украинских сил. После трех дней обсуждений российская сторона гарантировала "зеленый коридор" украинским военным, но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны вплотную с тяжелого вооружения.

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Источник: "Українські новини"
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