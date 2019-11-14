ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат

Стороны ознакамливаются с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Генеральная прокуратура завершила расследование дела против бывшего главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщил его адвокат Михаил Ильяшев, передают Українські Новини.

"У прокуратуры было два варианта: завершить расследование или закрыть дело. Они завершили следствие", - сказал он.

По словам адвоката, на данный момент стороны ознакамливаются с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд закрыл производство по искам об отстранении судей с пленок Вовка.

Напомним, глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко были подозреваемые по делу о вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. НАБУ опубликовало часть записей разговоров из кабинета Павла Вовка.

Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении Вовка, Погрибниченко и Шепитко от правосудия. Но ВСП отказала.

А 7 ноября Шевченковский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в продлении сроков досудебного расследования по так называемым "пленкам Вовка".