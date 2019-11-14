Зеленский наградил посмертно орденом "За мужество" четырех военных, погибших на Донбассе

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 60 военнослужащих.

Соответствующий указ №846/2019 опубликован на сайте главы государства 14 ноября.

Среди награжденных - четверо военнослужащих, которые погибли на Донбассе.

Орденом "За мужество" III степени посмертно награждены солдат Андрей Иваненко, старший сержант Максим Кондратюк, старший сержант Тихон Курбатов, старший солдат Дмитрий Лисовол.

Также орденами за мужество награждены старший солдат Максим Кравчук, старшие сержанты Александр Крюков и Иван Мельник.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени Владимир Зеленский отметил заслуги лейтенанта Максима Созанского, орденом Богдана Хмельницкого III степени - капитана Дмитрия Браницкого.

Еще более 50 военных н

аграждены медалью "За воинскую службу Украине".