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"Сначала скажите, куда вы пойдете", - Порошенко о заявлении Пристайко о выходе из Минских соглашений

Единственное возможное соглашение, куда надо заходить, - это Вашингтонский договор о создании НАТО.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прокомментировал заявление главы МИД Вадима Пристайко, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в "Нормандском формате" не даст результата.

"Мое мнение относительно заявления господина Пристайко: перед объявлением о выходе из Минских договоренностей, сначала скажите, куда вы пойдете. Единственное возможное соглашение, куда надо заходить, - это не Будапештский меморандум, не Бухарестский и даже не Минский. Это Вашингтонский договор о создании НАТО. Североатлантический совет на сегодня является наиболее эффективным элементом защиты, обеспечения безопасности государства-члена", – заявил Порошенко.

Поэтому "ЕС" подчеркивает необходимость подписания Плана действий по членству, что "открывает единственные возможные перспективы относительно постоянного членства Украины в НАТО".

"Это и только это является механизмом защиты национальных интересов и национальной безопасности государства", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

Напомним, в интервью ВВС министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании. Еще летом в команде Зеленского заявляли о намерении полностью реализовать Минские соглашения.

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