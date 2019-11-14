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Резникова наградили польским Серебрянным крестом

В настоящее время Алексей Резников является представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней Минской контактной группы.

На торжественном приеме, посвященном Дню независимости, посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий вручил Алексею Резникову государственную награду – Серебрянный крест за заслуги. Бартош Цихоцкий отметил достижения Алексея Резникова в укреплении украино-польской дружбы и, в частности, сказал, что благодаря его усилиям на карте Киева появились улицы Папы Римского Иоанна Павла II (ранее улица Патриса Лумумбы), врача, педагога и писателя Януша Корчака (ранее Баумана), основателей известного киевского издательства - семьи Идзиковских (ранее Михаила Мишина), живописца Вильгельма Котарбинского (ранее Николая Кравченко).

В настоящее время Алексей Резников является представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней Минской контактной группы.

Ранее Резников был секретарем Киевского городского совета в 2014-2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016-2018 годах. До прихода в политику Резников известный и авторитетный адвокат.

Посол Республики Польша в Украине Бартош Ян Цихоцкий историк по образованию, выпускник Института Истории Варшавского Университета. Специалист по тематике России. Работал в Центре KARTA, неправительственной организации, Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений при МИД, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах он был сотрудником Посольства Польши в России, после чего вернулся в Варшаву на должность советника главы Службы разведки. С 2017 года продолжил работу в МИД, где отвечал за восточную политику. Бартош Цихоцкий является последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины.

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