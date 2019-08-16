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НБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с Пышным

Среди забракованных кандидатур - Шевки Аджунер.

НБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с Пышным
Фото: Макс Требухов

Национальный банк Украины обвинил наблюдательный совет Ощадбанка в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности" в связи с продлением контракта с главой правления Андреем Пышным без конкурса.

Об этом говорится на сайте НБУ.

"Мы настаиваем на неукоснительном следовании духу и содержанию реформы корпоративного управления в государственных банках. Регулятор считает, что независимо от того, кто будет занимать должность председателя правления, что несомненно является прерогативой наблюдательного совета, все процедуры, предусмотренные законом, должны быть соблюдены. И это является делом чести для новоизбранного наблюдательного совета", - говорится в комментарии первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

После продления контракта с Пышным Нацбанк решил отказать в согласовании пяти членам набсовета, в том числе бывшему главе представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру. Также отказ получили независимые директора Алексей Гринченко и Алексей Резников, представитель от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель от Кабинета министров Даниэль Билак.

Назначение Байбы Апина, Михаэля Вайнштейна, Питера Бриггса и Юрия Храмова согласованы.

Напомним, что Пышный до 2014 года был депутатом Верховной Рады от фракции "Батькивщина".

В марте 2014 года Пышный был назначен главой правления Ощадного банка. В августе 2019 года стало известно, что наблюдательный совет решил продолжить контракт с Пышным еще на пять лет.

Андрей Пышный считается соратником Арсения Яценюка, который в 2014-2016 годах был премьер-министром Украины.

С 2000 по 2007 год Пышный уже работал в Ощаде, пройдя путь от руководителя юрдепартамента учреждения до должности первого замглавы правления.

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