Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет
Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет
Бой за комитеты
Бой за комитеты
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Руководство "ЛКЗМ" пожаловалось Зеленскому на действия "Укроборонпрома"

Главу государства просят предпринять меры.

Руководство "ЛКЗМ" пожаловалось Зеленскому на действия "Укроборонпрома"
БТР-4

Руководство ООО “Лозовский кузнечно-механический завод” (“ЛКМЗ”), который производит бронированные корпусы для БТР, узлов и агрегатов трансмиссии обратилось с открытым письмом к Президенту Владимиру Зеленскому, в котором жалуется на действия концерна “Укроборонпром”, которые приводят к финансовым потерям предприятия и снижению качества военной техники. Копия письма есть в распоряжении LB.ua. 

В частности, в обращении говорится о том, что “Харьковское конструкторское бюро по машиностроения им. А.Морозова", получив еще в конце 2016 года заказ от Минобороны на изготовление 45 БТР-4, заказало в апреле 2018 года у “ЛКМЗ” изготовление 34 бронированных корпусов, но в конце года прекратило любые оплаты предприятию, в том числе и по выполненным работам. 

В итоге, заявляют в “ЛКЗМ”, “Харьковское конструкторское бюро им. Морозова” задолжало предприятию 25 млн гривен за поставленную продукцию и 50 млн гривен авансовых платежей за частично или полностью выполненный заказ. 

Кроме того, говорится в письме, руководство “Укроборонпрома” запланировало сменить сталь украинского производства на финские листы стали в целях якобы экономической целесообразности и перехода на “натовские” стандарты. 

“Финские листы стали MiiluxProtection 500 предназначены для изготовления инкассаторскую машин и сейфов. Закупка проведена через польских посредников. По информации военного представительства МОУ, в приобретенной стали содержание легирующих элементов критически низкое, использование ее при изготовлении корпусов приведет к поставке Вооруженным Силам Украины бронетехники ненадлежащего качества качества с низкой пулеустойчивостью, что создаст реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих и приведет к неизбежным потерям при боевом применении”, - утверждают в “ЛКЗМ”. 

“Активная промоция брони иностранного производства со стороны “Укроборонпрома” - это ширма для прикрытия банального желания руководства Концерна дополнительно потратить около 40 тыс. долл. при изготовлении каждого корпуса и нажиться на импорте бронестали за счет коррупционных схем, которые процветают в концерне. Достаточно простые расчеты показывают, что применение "натовской” стали ведет к удорожанию БТР-4 более чем на 1 миллион гривен с сомнительным конечным качеством”, - говорится также в документе. 

Руководство завода просит Президента Зеленского вмешаться в ситуацию и проверить изложенные факты. 

“Политика Концерна по выполнению Государственного оборонного заказа привела ряд предприятий Концерна, в том числе ГП "Киевский бронетанковый завод" и ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова", и ООО "ЛКМЗ" к крайне тяжелому положению, связанному с сокращением производства, задолженностью по выплате заработной платы, задолженностью по выплатам в государственный и местный бюджеты, критическому снижения численности работников и крайне напряженным отношениям между предприятиями”, - резюмировало руководство “ЛКЗМ”, призвав руководство страны предпринять меры.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также