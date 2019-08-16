Руководство "ЛКЗМ" пожаловалось Зеленскому на действия "Укроборонпрома"

Руководство ООО “Лозовский кузнечно-механический завод” (“ЛКМЗ”), который производит бронированные корпусы для БТР, узлов и агрегатов трансмиссии обратилось с открытым письмом к Президенту Владимиру Зеленскому, в котором жалуется на действия концерна “Укроборонпром”, которые приводят к финансовым потерям предприятия и снижению качества военной техники. Копия письма есть в распоряжении LB.ua.

В частности, в обращении говорится о том, что “Харьковское конструкторское бюро по машиностроения им. А.Морозова", получив еще в конце 2016 года заказ от Минобороны на изготовление 45 БТР-4, заказало в апреле 2018 года у “ЛКМЗ” изготовление 34 бронированных корпусов, но в конце года прекратило любые оплаты предприятию, в том числе и по выполненным работам.

В итоге, заявляют в “ЛКЗМ”, “Харьковское конструкторское бюро им. Морозова” задолжало предприятию 25 млн гривен за поставленную продукцию и 50 млн гривен авансовых платежей за частично или полностью выполненный заказ.

Кроме того, говорится в письме, руководство “Укроборонпрома” запланировало сменить сталь украинского производства на финские листы стали в целях якобы экономической целесообразности и перехода на “натовские” стандарты.

“Финские листы стали MiiluxProtection 500 предназначены для изготовления инкассаторскую машин и сейфов. Закупка проведена через польских посредников. По информации военного представительства МОУ, в приобретенной стали содержание легирующих элементов критически низкое, использование ее при изготовлении корпусов приведет к поставке Вооруженным Силам Украины бронетехники ненадлежащего качества качества с низкой пулеустойчивостью, что создаст реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих и приведет к неизбежным потерям при боевом применении”, - утверждают в “ЛКЗМ”.

“Активная промоция брони иностранного производства со стороны “Укроборонпрома” - это ширма для прикрытия банального желания руководства Концерна дополнительно потратить около 40 тыс. долл. при изготовлении каждого корпуса и нажиться на импорте бронестали за счет коррупционных схем, которые процветают в концерне. Достаточно простые расчеты показывают, что применение "натовской” стали ведет к удорожанию БТР-4 более чем на 1 миллион гривен с сомнительным конечным качеством”, - говорится также в документе.

Руководство завода просит Президента Зеленского вмешаться в ситуацию и проверить изложенные факты.

“Политика Концерна по выполнению Государственного оборонного заказа привела ряд предприятий Концерна, в том числе ГП "Киевский бронетанковый завод" и ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова", и ООО "ЛКМЗ" к крайне тяжелому положению, связанному с сокращением производства, задолженностью по выплате заработной платы, задолженностью по выплатам в государственный и местный бюджеты, критическому снижения численности работников и крайне напряженным отношениям между предприятиями”, - резюмировало руководство “ЛКЗМ”, призвав руководство страны предпринять меры.