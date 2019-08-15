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Бывший гендиректор СТБ может стать министром, - Костюк

Бывший директор медиахолдинга Пинчука готовит стратегию для будущего "министерства гуманитарной политики".

Бывший гендиректор СТБ может стать министром, - Костюк
Владимир Бородянский
Фото: mediananny.com

Экс-директор холдинга StarLightMedia Владимир Бородянский, который недавно стал советником президента по вопросам гуманитарной политики, может возглавить новое ведомство - министерство гуманитарной политики. Его планируют создать, объединив несколько существующих министерств. Об этом сегодня заявил замглавы Офиса президента Юрий Костюк, сообщает "Громадське".

"Мы знаем Владимира, как очень эффективного и разумного менеджера, который долго занимался медиабизнесом. В то же время это человек, который умеет организовывать процессы и людей вокруг себя", - отметил Костюк.

В гуманитарной стратегии, над которой работает Бородянский, должны быть учтены сферы культуры и искусства, музеи, заповедники, музыка, книгоиздания, библиотеки, религия, образование, молодежь, спорт, молодежь, туризм, информационная безопасность.

"Как будет эта стратегия формироваться - не один Владимир, и не со мной или с президентом собираемся тесным кругом вечером на кухне и пишем какую-то гуманитарную стратегию. По всем направлениям, которые я назвал, он собирает экспертные группы. Некоторые направления уже собирались. Туда добавляются признанные в сфере эксперты", - отметил Костюк.

Костюк также отметил, что для реализации гуманитарной стратегии будут необходимы структурные изменения среди министерств культуры, молодежи и спорта и информполитики.

Напомним, в Офисе Зеленского заявляют о готовности объединить три министерства в одно, сохранив при этом функционал каждого ведоства.

Юрий Костюк - замглавы Офиса президента, сценарист сериалов и кинофильмов студии "Квартал 95", в частности, "Сватов" и "Слуга народа".

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