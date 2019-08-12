НАПК уличило Смолия в декларировании недостоверных данных (обновлено)

Глава НБУ пока не получил от НАПК информацию о результатах проверки его деклараций.

Глава Национального банка Яков Смолий уличен в декларировании недостоверных данных за 2015, 2016 и 2017 года. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Установлено, что чиновник внес недостоверные сведения о стоимости на момент приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, глава НБУ не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средствах, размещенных им и женой на банковских счетах.

«Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно», - подчеркнули в НАПК.

Кроме того, недостоверные сведения в декларациях уличили еще у трех чиновников.

НАПК установило, что заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун, подавая декларацию за 2016 год, внес недостоверные сведения о стоимости жилого дома в Киеве, принадлежащего ему на праве собственности, и не задекларировал доход жены (наследство). Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 450 тыс. грн.

Чиновник Кубышевской райадминистрации Артем Попов за 2016 указал недостоверные сведения на общую сумму более 1,1 млн грн.

Чиновник Госагентства рыбного хозяйства Владимир Фалей в декларации за 2016 год не указал сведений об имеющемся у него финансовом обязательстве перед банком. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составила более 1,8 млн грн.

О выявленных признаках уголовных правонарушений уведомлены Национальное антикоррупционное бюро и Национальная полиция.

Обновление. В комментарии пресс-службы НБУ отмечается, что глава Нацбанка Яков Смолий пока не получил от НАПК никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы.

В ведомстве отметили, что Нацбанк является сторонником политики открытости и прозрачности и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставит полный комментарий для СМИ.

Подчеркивается, что Яков Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционным органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию относительно проверки ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы.

Напомним, 2 августа Нацагентство по предотвращению коррупции выявило недостоверные сведения в электронной декларации задержанного за хищение в особо крупных размерах бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина. В ходе полной проверки деклараций начальника полиции агентство обнаружило незадекларированных в 2017 году более 819 тыс. гривен.