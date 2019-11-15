Вятрович обвинил руководство Рады в затягивании его присяги как депутата

Разумков сказал, что у него пока нет документов от ЦИК.

Избранный в Верховную Раду по партийному списку "Европейской солидарности" экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что руководство парламента затягивает его присягу как народного депутата депутата.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Удивлен руководством Верховной Рады, которое не готово, чтобы я сегодня принял присягу, несмотря на то, что все документы уже сегодня утром были в Верховной Раде", - сказал Вятрович журналистам в пятницу в Киеве.

"Я думаю, что это продолжение исторической позиции части депутатов "Слуги народа", которые категорически не хотят меня видеть в парламенте", - резюмировал он.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него пока нет документов от ЦИК.

"У меня есть информация о решении Центральной избирательной комиссии, но по состоянию на сейчас у меня нет этих документов. Будут документы - будем приводить народных депутатов к присяге", - сказал он на пленарном заседании.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко. Предполагалось, что место Луценко в Раде получит Наталья Бойко, которая была 24-м номером в партийном списке. Однако она отказалась от мандата в пользу экс-главы института Нацпамяти Владимира Вятровича.