​В Кабмине назвали ошибкой отказ от централизованного теплоснабжения

Министр развития громад и территорий Алена Бабак считает, что отказ от централизованного теплоснабжения населением является ошибкой.

"Думаю, люди просто принимают ситуативные решения. Им надоело ждать, когда услуги теплоснабжения станут качественнее. Они уже платят по высоким тарифам, а ожидаемого качества нет. В первую очередь человек думает, что, отключившись от централизованной системы, он будет иметь тепло и понимать, за что он платит", - сказала Бабак в интервью "Украинским новостям".

По ее словам, решение об отключении от централизованной услуги понятно, но стратегически ошибочны.

"Если люди переходят на индивидуальные газовые котлы, то они полностью становятся зависимыми от газа. В централизованной системе можно диверсифицировать источники получения энергии. Теплоноситель идет по одной трубе. Не важно, каким образом он был получен. Когда люди переходят на газ, то они ставят котлы и зависят только от газа", - сказала она.

Кроме того, добавила Бабак, повышается уровень загрязнения домов, так как из-за газовых котлов "фактически все находятся в угаре".

"Относительно перевода на электрические котлы... мы понимаем, что формирование цены на электроэнергию зависит от цены на рынке и может колебаться. Совсем не факт, что отопление от электрокотла будет экономнее и выгоднее, чем отопление от газового котла или котельной централизованного теплоснабжения", - сказала министр.

"Мы живем в условиях неверных экономических, технических сигналов для людей, принимающих решения отсоединяться от централизованного теплоснабжения ситуативно. Надо, чтобы местные власти объясняли эти вопросы, смотрели, где можно отказаться от централизованного отопления, а где это делать не стоит. Это работа органов местного самоуправления. Они должны поставить разработку схем оптимизации теплоснабжения в приоритет. Но этого мэры не делают. Они живут от отопительного сезона к отопительному сезону. Это системная проблема. Мы сейчас попробуем разработать стратегию развития систем теплоснабжения в Украине", - подытожила Бабак.

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью LB.ua недавно говорил, что централизованное отопление и водоснабжение в Украине скорее мертво.