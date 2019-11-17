Саудовская Аравия оценила Saudi Aramco перед IPO в $1,7 млрд

Нефтяная компания станет самой дорогой в мире.

Нефтегазовая компания Saudi Aramco планирует продать 1,5% своих акций в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) по цене 30-32 риала, или 8-8,5 долларов.

Об этом пишет Reuters.

Нефтяной гигант планирует привлечь до 96 млрд риалов, или 25,6 млрд долларов в ходе размещения, которое назначено на начало декабря.

Размещение Saudi Aramco может стать крупнейшим в истории, сейчас рекорд принадлежит китайскому интернет-магазину Alibaba, который в 2014 году привлек 25 млрд долларов на бирже в Нью-Йорке. Доходы от IPO Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии.

Исходя из установленного ценового диапазона, стоимость Saudi Aramco составит от 1,6 трлн до 1,7 трлн долларов.

Это намного больше, чем любая другая компания в мире. Для сравнения, Apple и Microsoft стоят сейчас около 1,1 трлн долларов.