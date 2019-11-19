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Гончарук призвал главу МИД Германии не давать преференций "Северному потоку - 2"

Украина получает "тревожные сигналы".

Гончарук призвал главу МИД Германии не давать преференций "Северному потоку - 2"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во вторник вечером встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который приехал в Украину с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства, они говорили об энергетической безопасности и в том числе о судьбе российского газопровода "Северный поток - 2".

"Мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении Северного потока-2 из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым. В случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС «Газпром» получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением. Украина заинтересована в сильной Европе, и мы будем делать все, чтобы европейская идея, европейские ценности были сильными, и им нельзя было нанести вред никакими манипуляциями", - сказал на встрече Гончарук.

Напомним, в апреле 2019 года Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, являющейся частью Третьего энергопакета ЕС, о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Они должны будут работать по тем же правилами, что и трубопроводы, находящиеся на территории государств-членов ЕС. "Северный поток-2" не соответствует новым требованиям.

13 ноября немецкий парламент бундестаг одобрил включение (имплементацию) Газовой директивы Европейского Союза в национальное законодательство.

"Северный поток-2" проложен по дну Балтийского моря. После завершения строительства он соединит поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром".

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