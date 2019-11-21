Кабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской области

Кабинет министров Украины отстранил от выполнения обязанностей руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) из-за задержки отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске Львовской области.

Об этом 21 ноября на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он не уточнил, кто именно отстранен. Главой АРМА является Антон Янчук, который с 2014 года работал на разных должностях в Министерстве юстиции Украины.

"Правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство АРМА за допуск срыва отопительного сезона в регионе и отстранило его от выполнения обязанностей", – написал Гончарук.

Напомним, что теплоэлектроцентрали в Новояворовске и Новом Роздоле принадлежат братьям Богдану и Ярославу Дубневичам. В 2018 году их арестовали в рамках уголовного дела о растрате газа и отдали во временное управление АРМА.

На конкурсной основе агентством был выбран управляющий - компания "Гарант Энерго М". С октября 2018 года по ноябрь 2019 года управитель накопил долги за газ в размере почти 700 млн гривен и не смог запустить отопительный сезон. Предприятие не выполнило поручение ОГА, из-за чего города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах не было воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получали зарплату уже почти полгода.

8 ноября Львовская областная государственная администрация объявила чрезвычайную техногенную ситуацию из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.

Разрыв договоров с "Гарант Энерго М" произошел лишь 13 ноября, управителем ТЭЦ стало "Нафтогаз Тепло", входящее в состав "Нафтогаз Украина".

В этот же день Новый Роздол и Новояворовск посетил Алексей Гончарук, пообещав выплату задолженности по зарплате работникам Новояворовской ТЭЦ. Отопление обещали включить до 18 ноября.

Однако нагревание систем в Новояворовске начали утром 21 ноября. В течение дня в дома жители 30-тысячного города получат тепло. Отопительный сезон во втором проблемном городе - 29-тысячном Новом Роздоле - начнется 22 ноября.