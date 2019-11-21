​Окружной админсуд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Фото: open-court.org

Окружной админсуд Киева 20 ноября признал противоправными действия Кабинета министров, который установил прожиточный минимум на 2019 год без научно-общественной экспертизы потребительской корзины.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Решение приняла коллегия судей во главе с Виталием Катющенко.

Фото: open-court.org

Фото: open-court.org

Суд признал противоправными действия Кабмина, который разработал и одобрил проект госбюджета на следующий год с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

В своем решении Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров привести прожиточный минимум в соответствие с положениями законов Украины "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Иск в ОАСК подал один из киевских юристов.

Решение пока не вступило в силу.

Напомним, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января составлял 1921 гривну, с 1 июля - 2007 гривен, а с 1 ноября увеличится до 2102 гривен.