Тимошенко выступила на саммите ЕНП с докладом о ситуации в Украине

"Украина сегодня - единственная страна в Европе, на территории которой идет война. Европейское сообщество не может закрыть глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма".

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила на Саммите Европейской народной партии в Загребе (Хорватия) с речью о ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня, после тяжелых, но успешных европейских выборов, мы снова собрались вместе, чтобы совместно определить цели и приоритеты на будущее. Наша цель - услышать голос каждой страны ради общего успеха», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» проинформировала присутствующих о ситуации в Украине и отметила, что в государстве уже более пяти лет продолжается война, которая привела к многочисленным жертвам среди населения, аннексии и оккупации части территории.

«Украина сегодня - единственная страна в Европе, на территории которой идет война. Европейское сообщество не может закрыть глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Только вместе, нашей общей европейской семьей, мы можем остановить эту войну, но ни в коем случае не путем капитуляции», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» обратилась с просьбой к европейским лидерам и чиновников не допустить навязывания Украине шагов, которые могут привести к дальнейшему разрушению нашего суверенитета и территориальной целостности во время саммита в нормандской формате, который должен состояться 9 декабря.

Кроме того, во время саммита Юлия Тимошенко провела разговор с новоизбранным Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.