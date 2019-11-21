Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
ГлавнаяПолитика

Тимошенко выступила на саммите ЕНП с докладом о ситуации в Украине

"Украина сегодня - единственная страна в Европе, на территории которой идет война. Европейское сообщество не может закрыть глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма".

Тимошенко выступила на саммите ЕНП с докладом о ситуации в Украине
Фото: ba.org.ua

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила на Саммите Европейской народной партии в Загребе (Хорватия) с речью о ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня, после тяжелых, но успешных европейских выборов, мы снова собрались вместе, чтобы совместно определить цели и приоритеты на будущее. Наша цель - услышать голос каждой страны ради общего успеха», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» проинформировала присутствующих о ситуации в Украине и отметила, что в государстве уже более пяти лет продолжается война, которая привела к многочисленным жертвам среди населения, аннексии и оккупации части территории.

«Украина сегодня - единственная страна в Европе, на территории которой идет война. Европейское сообщество не может закрыть глаза на оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Я призываю вас не прекращать санкции против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. Только вместе, нашей общей европейской семьей, мы можем остановить эту войну, но ни в коем случае не путем капитуляции», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» обратилась с просьбой к европейским лидерам и чиновников не допустить навязывания Украине шагов, которые могут привести к дальнейшему разрушению нашего суверенитета и территориальной целостности во время саммита в нормандской формате, который должен состояться 9 декабря.

Кроме того, во время саммита Юлия Тимошенко провела разговор с новоизбранным Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также