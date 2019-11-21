В партии "Слуга народа" ни один человек не работает официально, - КИУ

Комитет избирателей Украины заявил, что в политической партии "Слуга народа" ни один человек не работает официально.

Комитет проанализировал финансовые отчеты партий за 3-й квартал 2019 года (июль-сентябрь), согласно которому в политсите официально не работает ни один человек.

"Так, в графе "работники состава аппарата партии" указана цифра 0. Для сравнения: в ВО "Батькивщина" официально работают 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46 человек, в "Голосе" - 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20 "Самопомощи" - 264, "Украинской стратегии Гройсмана" - 3", - сказано в сообщении.

Организация добавила, что "Слуга народа" также не тратила официально средств на заработную плату, а также не зарегистрировала ни одного местного отделения со статусом юрлица.

Всего за указанный период партия потратила 240 млн гривен.

Напомним, ранее исключенная из фракции "СН" депутатка Анна Скороход заявила, что депутаты этой политсилы получают зарплаты по $5 тысяч в конвертах. По ее словам, были зафиксированы случаи выдачи таких зарплат.

Спикер ВР Дмитрий Разумков опроверг информацию о доплатах. Комментируя заявление Скороход, Разумков порекомендовал сообщать об этом, прежде всего - правоохранителям, а не журналистам.