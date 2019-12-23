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В декабре лишь два нардепа приняли участие в 100% голосований Рады

Восемь парламентариев пропустили 90% голосований.

В декабре лишь два нардепа приняли участие в 100% голосований Рады
Фото: Макс Требухов

Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре. Так, в декабре 51 нардеп принял участие лишь в половине голосований, при этом восемь народных избранников пропустили 90% голосований, из них трое - не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в фейсбуке.

"Несмотря на то, что в ноябре были введены штрафы для тех, кто систематически не голосовал на пленарных заседаниях, проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов пока все еще актуальна", - отмечается в сообщении.

Так, в декабре нулевые показатели голосований зафиксированы у Любови Шпак ("Слуга народа"), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова ("Батькивщина"). По данным электронной системы Рады, все трое нардепов не были зарегистрированы на заседаниях в течение месяца. Причины их отсутствия на сайте Рады не указаны.

Также в списке депутатов, которые почти не голосовали: Антон Яценко ("За будущее"), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица ("За будущее"), 9%; Александр Абдуллин ("Батькивщина"), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

"Штрафы за неучастие в голосованиях позволят несколько сэкономить бюджетные деньги, но в целом проблемы не решат. Ведь нужно учитывать, что в списке наименее активных депутатов, как правило, находятся достаточно состоятельные политики, для которых отсутствие двух-трех десятков тысяч гривен в месяц принципиально не изменит ситуации, а потому не станет стимулом голосовать чаще", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель .

Вместе с тем, в Раде есть два нардепа, которые приняли участие в 100% голосований, это - Руслан Князевич ("Европейская солидарность"и Александр Бакумов ("Слуга народа"). Еще 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Всего в декабре состоялось 532 голосования.

Напомним, 30 октября вступил в силу Закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не голосуют в Раде и не посещают заседания.

В ноябре, по данным КИУ, все заседания Рады посетили 299 депутатов. В октябре самые высокие показатели посещаемости были у "Слуг народа" (92%), "Европейской солидарности" (87%) и "Голоса" (86%).

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