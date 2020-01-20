Комитет избирателей оценил работу лидеров фракций во время сессии Рады

17 января состоялось последнее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады, которая начала свою работу в начале сентября 2019 года. Комитет избирателей оценил работу лидеров фракций во время сессии.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в фейсбуке.

"К вниманию были взяты такие показатели работы как участие в пленарных заседаниях Рады, участие в голосованиях, посещение заседаний Комитета и успешность законодательной работы.

По данным КИУ некоторые лидеры фракций фактически проваливают работу по определенным направлениям. Так, у Юрия Бойко (ОПЗЖ) и Вадима Рабиновича (ОПЗЖ) низкие показатели участия в голосованиях. В частности, Бойко принял участие лишь в 17% голосований парламента за время работы второй сессии, Рабинович - в 14%, что является одни из самых низких результатов среди всех нардепов.

У Юлии Тимошенко и Давида Арахамии - самые низкие показатели посещения заседаний Комитета. Так, за пять месяцев лидер "Батькивщины" присутствовала только на 38% заседаний Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, членом которого она является. Арахамия ("Слуга народа") также посетил только 38% заседаний Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Достаточно высокие показатели работы - у Ирины Геращенко и Артура Герасимова ("Европейская солидарность") и Сергея Рахманина из "Голоса".

Кроме того, Геращенко посетила 100% заседаний Рады (самый высокий результат среди лидеров фракций), 86% заседаний Комитета, приняла участие в 83% голосований (самый высокий результат среди лидеров фракций), подала 57 законопроектов, шесть из которых было принято.

Герасимов посетил 87% заседаний парламента, принял участие в 76% голосований, присутствовал на 95% заседаний Комитета (самый высокий результат среди лидеров фракций), подал 27 законопроектов, шесть из которых было поддержано.

Рахманин посетил 91% заседаний, 88% заседаний Комитета, принял участие в 78% голосований, подал 16 законопроектов, четыре из которых были приняты.

Напомним, ранее КИУ назвал страны, в которые украинские депутаты чаще всего ездят за опытом.