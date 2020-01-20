Сайдик: Россия - сторона конфликта на Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик признал, что Россия - сторона конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью "Коммерсанту".

"Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини, Леонида Кучмы и Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние - и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник - ОБСЕ", - заявил Сайдик.

При этом он добавил, что Россия не выполняет свою часть обязательств по Минским соглашениям, даже если рассматривать ее как посредника в ТКГ, как считают в Кремле.

"Возьмем последний закон так называемой "ЛНР" о так называемой границе: о том, что государственная граница — это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен. Это только один пример", - сказал он.

"Посредник не может быть на чьей-то стороне. Если вы читаете отчеты совместной мониторинговой миссии, то 80–90% отказов в доступе [наблюдателям] приходится на так называемые республики. Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а «односторонник»", - подчеркнул он.

Напомним, что прокуратура Международного уголовного суда еще в 2017 году признала, что война на Донбассе имеет признаки международного вооруженного конфликта.