Зеленский про Путина: "У нас начался диалог"

Также он заявил, что в установлении мира на Донбассе есть прогресс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него начался диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос журналистов The Times of Israel об отношениях между ними.

"С президентом Российской Федераци начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого произошел второй обмен заключенными – самый большой такой обмен", – сообщил украинский президент.

Отвечая на вопрос о том, до сих пор ли Путин думает, что "Украина – не страна", Зеленский ответил, что президент РФ понимает его отношение, что Украина независима.

"Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", – пояснил Владимир Зеленский.

По его словам, в установлении мира на востоке Украины есть прогресс, но он бы хотел, чтобы это происходило намного быстрее.

"Есть очень сложные вопросы. Я вижу прогресс, потому что количество перестрелок значительно сократилось. Но это все еще присутствует", – заявил он.

Напоним, встреча Путина и Зеленского состоялась в рамках саммита "нормандской четверки" в декабре в Париже. Следующие переговоры в таком формате запланированы на апрель.