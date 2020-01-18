Оккупанты до 2054 года запретили въезд в Крым журналисту, писавшему о притеснениях крымских татар

Оккупационные власти Крыма запретили въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса "Article 20" Тарасу Ибрагимову на территорию аннексированного полуострова и на территорию РФ до 2054 года. Об этом журналист сообщил на своей странице в фейсбук.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым. "Вы же догадываетесь почему?, - спрашивает меня пограничник ФСБ. - Я знаю. "Ну и почему?". Личная неприязнь". Спасибо всем кто был эти 4 года рядом. ... Все будет хорошо, но немного по-другому", - написал журналист, добавив, что связывает это с профессиональной деятельностью.

В постановлении, которое вручили Ибрагимову на админгранице Крыма с Херсонской областью сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года, пишет Крым.Реалии.

По данным СМИ, в качестве основания запрета в погранслужбе РФ сослались на норму федерального закона №27 "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", предполагающую запрет на въезд в Россию, "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".

Тарас Ибрагимов сотрудничал с украинскими изданиями, в частности писал о притеснениях крымских татар на оккупированном полуострове.