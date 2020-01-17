"А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил".

Бывший член фракции партии "Слуга народа", ныне внефракционный народный депутат Роман Иванисов не собирается сдавать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости, а также в связи с сообщениями о распространении им неправдивой информации о своем высшем образовании.

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

"Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди (мы ждем специалистов). Я фейки не комментирую. Это все фейк", - отметил Иванисов.

При этом на вопрос, почему он называет это фейком, Иванисов ответил: "Потому что. Я говорю: приедут специалисты, которых я привлек, и вы все узнаете".

На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить "уже скоро достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака", Иванисов отметил: "Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам даты не называл (даты обнародования доказательств в вышеупомянутом заметке, - ред.)".

В конце концов Иванисов так и не смог назвать вуз, где получил высшее образование, а также объяснить детали дела с изнасилованием.

Свое длительное отсутствие в парламенте (более 1,5 месяца) Иванисов пояснил больничным, однако детали предоставить отказался, отметив: "Я дам официальное интервью, но не сейчас".

Напомним, в ноябре стало известно, что в сентябре 1995 года, когда Иванисову было 16 лет, его задержали в Запорожской области по ст. 117 ч.3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч.2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным путем) действующего на тот момент Уголовного кодекса.

22 сентября Иванисова отправили в СИЗО, но через три дня суд его отпустил. 25 октября милиция провела повторное задержание.

Позднее журналистам удалось отыскать судью, которая вела дело об изнасиловании. Судья-спикер Пологовского райсуда Запорожской области Инна Кацаренко рассказала подробности дела. По ее словам, Иванисова приговорили к 3,5 года заключения. Позже срок уменьшили на год. Однако указом президента Украины (Леонида Кучмы, - ред.) от 29 ноября 1996 года Иванисову заменили неотбытую часть наказания на условное с испытательным сроком два года.

Выяснилось, что Уголовный кодекс приравнивал групповое изнасилование к изнасилованию несовершеннолетней. Жертве было 27 лет.

3 декабря Иванисова официально исключили из фракции "Слуги народа". Однако 14 января стало известно, что в партии проводят консультации со скандальным нардепом для его голосования с монобольшинством.