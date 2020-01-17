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МИД должен обнародовать документы о визите Зеленского в Оман – Герасимов

Пристайко обещал дать ответ в соответствии с законодательством. 

МИД должен обнародовать документы о визите Зеленского в Оман – Герасимов
Фото: LB.ua

Министерство иностранных дел должно предоставить парламенту и обществу документы относительно официального визита президента Владимира Зеленского в Оман. К этому на часе вопросов к Кабмину главу МИД Вадима Пристайко призвал соглава фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов

Герасимов отметил, что любой визит главы любого государства должен происходить по приглашению главы этого государства, обязательно быть подготовленным МИД и иметь официальную программу. Об этом сообщили в пресс-службе "ЕС"

"Скажите, пожалуйста, было ли приглашение от султана Омана и покажите его. А также покажите официальную программу визита и назовите тех служебных лиц, которые в министерстве иностранных дел, согласно с законодательством, занимались подготовкой этого визита", – отметил он. 

В рамках часа вопросов Пристайко не назвал цель визита Зеленского в Оман, сославшись, что не взял с собой документы. Глава МИД сообщил, что на запрос депутатов из фракции "ЕС" ответ будет дан согласно с требованиями законодательства. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой и у него запланированы встречи на высшем уровне.

Позже Офис президента сообщил, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Также Зеленский встречался с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Из-за крушения украинского самолета МАУ в Иране, президент был вынужден прервать поездку.

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