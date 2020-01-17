Зеленский в этом году посетит Юго-Восточную Азию, - источник

Президент Владимир Зеленский в этом году посетит с визитом Юго-Восточную Азию.

По сообщению источников LB.ua, предположительно, что с этими планами был связан официальный визит министра иностранных дел Вадима Пристайко в Сингапур с 13 по 14 января текущего года.

Отмечается, что в ходе визита министр провел совещание с руководителями дипломатических представительств Украины в регионе, что может свидетельствовать о том, что визит президента может охватить сразу несколько стран, а также быть увязан с планами Киева укрепить сотрудничество с региональными организациями.

Предварительно речь может идти о посещении Зеленским Сингапура и Вьетнама, а также других стран региона.

Также, по информации LB.ua, Киев обсуждает с АСЕАН идею присоединения к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-восточной Азии от 1976 года. Ранее этот документ определял отношения между странами-членами АСЕАН, но потом стал открытым для подписания странами, которые находятся вне азиатского региона.

Напомним, 13-14 января глава МИДа Пристайко находился с официальным визитом в Сингапуре.