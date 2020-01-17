Ряд министров выразили поддержку Гончаруку

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразили свою поддержку премьер-министру Алексею Гончаруку, который сегодня утром написал заявление об отставке.

Об этом министры сообщили в своих соцсетях, уточнив, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ожидает решения президента.

"Я поддерживаю премьер-министра. Это решение сильного командного человека, который доверяет президенту", - написал Милованов на фейсбуке.

Он также отметил, что гордится тем, что ему пришлось работать с таким президентом, премьером и министрами.

В свою очередь, Бородянский написал в телеграме, что доверие и уважение внутри команды является обязательным условием выполнения задач по уничтожению коррупционных схем в стране.

"Правительство является командой президента, и мы пришли реформировать страну, уничтожать коррупционные схемы. Идет огромное сопротивление системы. Доверие и уважение внутри команды является обязательным условием выполнения этих задач. Я поддерживаю премьер-министра, мы ждем решения президента и работаем в штатном режиме", - отметил он.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров также выразил на фейсбуке свою поддержку премьеру.

"Наше правительство - первое за историю Украины, которое не ворует, не пришло по квотам, не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов расхитителей бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения", - подчеркнул Федоров.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что уважает решение Гончарука.

"В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая", - сказано в его сообщении.

Напомним, в связи с опубликованными накануне "пленками Гончарука", премьер-министр написал заявление об отставке. Он отметил, что президент является для Гончарука образцом открытости и порядочности. И предложил Зеленскому решить самому, нужно ли его увольнять.

Вчера, 17 января Тимовей Милованов назвал Гончарука лучшим премьер-министром в истории Украины. По его мнению, Гончарук не нравится оппонентам, поскольку в государстве теперь нет квот для политических назначений.