Фото: Рада ТВ

Депутаты Верховной Рады принесли в парламента куски угля и отбойный молоток.

Фото: Lb.ua

Таким образом ряд мажоритарщиков решили привлечь внимание к денежным проблемам украинских шахтеров.

"Шахтер добывает этот уголь вот этим отбойным молотком [на глубине] тысяча метров под землей. Дают нам свет, электроэнергию. Но сегодня в нашей стране люди, которые сидят тысячу метров под землей, бедствуют", - заявил выступавший с трибуны нардеп Сергей Шахов.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Депутаты хотели, чтобы уголь остался на трибуне на весь день, но спикер Дмитрий Разумков потребовал убрать его.

"Не нужно здесь оставлять. Это неуважение к тем, кто будет убирать зал", - подчеркнул он.

Фото: Lb.ua

Напомним, что в 2011 году депутат Верховной Рады Олег Ляшко принес с собой на трибуну мешок с землей и ел ее.