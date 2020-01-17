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Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала ZIK после трансляции брифинга МВД

В эфире телеканала звучала грубая лексика.

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала ZIK после трансляции брифинга МВД
Фото: zik.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK из-за грубой лексики в эфире.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"16 января Национальный совет на заседании принял решение назначить внеплановую выездную проверку львовском лицензиату ООО "ТРК "Новые коммуникации" (многоканальное ТВ, логотип Z ZIK) из-за зафиксированной в ходе мониторинга в эфире телеканала грубой лексики", - говорится в нем.

Согласно сообщению, 12 и 13 декабря 2019 зафиксировано трансляцию на брифинге Министерства внутренних дел по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором демонстрировались аудиозаписи телефонных разговоров участников уголовного дела, содержащие ненормативную лексику.

Ненормативную лексику было скрыто звуковым сигналом, кроме одного слова, которое было распространено в эфире 12 и 13 декабря соответственно в 19:24 и в 06:12.

"Трансляция брифинга с ненормативной лексикой в любое время, доступное для просмотра детьми, является признаком нарушения заказчиком ч. 2 ст. 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" в части трансляции программ или видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков", - отметили в Нацсовете.

Напомним, 9 января Нацовет назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" из-за жалобы на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.

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