Украина настаивает на разведении сил на Донбассе на четырех участках

Украинская сторона предложила представителям Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе четыре новых участка для разведения войск.

Громадське со ссылкой на источник в Трехсторонней контактной группе в Минске сообщает, что Украина настаивает на разведены в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что украинская сторона определилась с тремя участками разведения сил на Донбассе. Озвучить их должны были после согласования с представителями Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, сегодня в Минске состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона считает необходимым, чтобы Специальная мониторинговая миссия провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.