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В Минске проходит первая встреча подгрупп ТКГ в 2020 году

После встречи подгрупп запланировано заседание ТКГ.

В Минске проходит первая встреча подгрупп ТКГ в 2020 году
Фото: МИД Беларуси

В Минске началась первая в этом году встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в твиттере сообщило Министерство иностранных дел Беларуси. 

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

После этого планируется заседание Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 14 января представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау. Стороны обсудили повестку дня первого заседания контактной группы в 2020 году, которое должно состояться 16 января во Минске.

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