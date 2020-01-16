В Минске проходит первая встреча подгрупп ТКГ в 2020 году

В Минске началась первая в этом году встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в твиттере сообщило Министерство иностранных дел Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

После этого планируется заседание Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 14 января представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау. Стороны обсудили повестку дня первого заседания контактной группы в 2020 году, которое должно состояться 16 января во Минске.