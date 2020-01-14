Первое в этом году заседание Контактной группы по Донбассу состоится 16 января

Сегодня в Киеве представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, стороны обсудили повестку дня первого заседания контактной группы в 2020 году, которое должно состояться 16 января во Минске.

Кучма также поздравил посла Грау со вступлением в полномочия и выразил надежду, что ее работа поможет приблизить Украину к миру.

Собеседники также обсудили ход имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, а также отметили важность обмена удерживаемых лиц, который состоялся 29 декабря 2019 года.

Кучма также проинформировал ГРау о несоблюдении режима тишины со стороны пророссийских боевиков, а также о том, что в результате обстрелов были погибшие и раненые украинские военные.

"Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей - только после этого может начаться возвращение мира", - подчеркнул Кучма.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал условия, при которых нужно искать альтернативу Минским переговорам, в случае, если в 2020 году на временно оккупированных территориях не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск.