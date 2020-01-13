С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло четыре обстрела

В зоне боевых действий на Донбассе с начала суток 13 января произошли четыре обстрела. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Противник открыл огонь возле Зайцевого (из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), из аналогичного оружия неподалеку н.п. Луганское, из минометов калибра 120 мм (20 мин) и 82 мм (10 мин), а также из автоматических станковых гранатометов неподалеку Орехового, и выпустил три мины из 120-мм миномета и три мины из минометов калибра 82 мм.

Напомним, за сутки 12 января российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.