Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри
Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри
В центре Киева обокрали певицу MARUV
В центре Киева обокрали певицу MARUV
Казус Филарета
Казус Филарета
Розбір польотів
Розбір польотів
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Конкурс без конкурса: как назначают на государственные должности «своих людей»
Конкурс без конкурса: как назначают на государственные должности «своих людей»
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Признание Ирана и советский хребет
Признание Ирана и советский хребет
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло четыре обстрела

Противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы. 

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло четыре обстрела
Фото: Макс Левин

В зоне боевых действий на Донбассе с начала суток 13 января произошли четыре обстрела. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Противник открыл огонь возле Зайцевого (из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), из аналогичного оружия неподалеку н.п. Луганское, из минометов калибра 120 мм (20 мин) и 82 мм (10 мин), а также из автоматических станковых гранатометов неподалеку Орехового, и выпустил три мины из 120-мм миномета и три мины из минометов калибра 82 мм.

Напомним, за сутки 12 января российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также